Neues Zentrum der Sportmedizin

Leipzig- Am Universitätsklinikum Leipzig wurde am Samstag das neue Zentrum für Sport- und Bewegungsmedizin eröffnet. Freizeitsportler, Leistungssportler und Vereine haben hier eine neue Anlaufstelle für sportmedizinische Fragen. Verschiedene Fachbereiche der Medizin wie Kardiologie, Psychologie und Psychotherapie sollen in dem Zentrum vernetzt werden.