Dresden - Plötzlich sind sie da: die unliebsamen Herpesbläschen an der Lippe. Damit Sie verstehen woher diese Viren kommen und wie Sie damit am effektivsten umgehen, gibt Ihnen Apothekerin Dr. Katja Scarlett Daub wertvolle Tipps, besonders in der Zeit der Mund-Nasen-Schutz Masken.