Neujahrsempfang: gute Stimmung beim DHfK

Die Bedingungen für die Vorbereitungen auf die restlichen Spiele der Rückrunde könnten also durchaus besser sein. Bevor der Ligabetrieb wieder startet, geht es an diesem Dienstag für die Spieler erst einmal ins Trainingslager nach Barsinghausen. Danach folgen einige Testspiele, bevor am 2. Februar das erste Pflichtspiel dieses Jahres auf dem Programm steht. Beginn in der heimischen QUARTERBACK Immobilien ARENA ist um 16 Uhr gegen den HC Erlangen.