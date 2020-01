Neujahrskonzert in der BallsportARENA

Dresden - Am Freitag, den 10. Januar 2020 wird das Orchester der Prague Royal Philharmonic gemeinsam mit den Blechbläsern der Moravia Brass Band das neue Jahr mit feierlicher und stimmungsvoller Musik aus verschiedenen Jahrzehnten einläuten. Die Gäste des Neujahrskonzert können sich dabei neben den Meisterwerken der Klassik in diesem Jahr auch auf besondere Highlights der Filmmusik, u.a. mit den weltbekannten Werken von John Williams aus dem Film „Star Wars“ und den preisgekrönten Werken von Hans Zimmer aus den Filmen „Batman – The Dark Knight“ und „Interstellar“ freuen.