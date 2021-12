Der AdventsGeschichtenKalender am 18. Dezember

Dresden - Der Neustädter Advent geht in eine neue Runde. Bereits zum 24. Mal lesen bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Sport, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft der Stadt Dresden Geschichten, musizieren oder tragen Gedichte vor. Jeden Abend ab 18 Uhr an verschiedenen Orten der Inneren Neustadt. Lauschen Sie auch in diesem Jahr virtuell den Geschichten im AdventsGeschichtenKalender von den schönsten Lesestätten im Barockviertel. Am 18. Dezember liest der Moderator, Schauspieler und 'MDR-Wanderer' Thomas Böttcher ein paar verschiedene Weihnachtsgeschichten, auch eine selbstgeschriebene Abwandlung der Weihnachtsgeschichte.