Neustädter Adventslesungen am 9. Dezember

Dresden - Der Neustädter Advent geht in eine neue Runde. Bereits zum 23. Mal lesen bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Sport, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft der Stadt Dresden Adventsgeschichten. Jeden Abend ab 18 Uhr an verschiedenen Orten der Inneren Neustadt. Lauschen Sie in diesem Jahr virtuell den Geschichten von den schönsten Lesestätten im Quartier. Am 9. Dezember wird´s lustig. Der Journalist und Autor Dr. Peter Ufer und der Gitarrist Frank Fröhlich präsentieren einen Ausschnitt aus ihrem Programm "Feixen im Advent".