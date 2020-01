Neustart der Dresdner Pantomimeschule

Die Dresdner Pantomimeschule wurde durch Ralf Herzog in den 70er Jahren gegründet. Sie hatte sich vor allem durch das Ensemblespiel und die Kunst der nonverbalen Improvisation einen international geschätzten Ruf erarbeitet. Auch das bekannte PantomimeTheaterFestival wurde vom Verein ins Leben gerufen. Die nunmehr 36. Ausgabe findet in diesem Jahr vom 12. bis 15. November statt. Das zweite große Projekt für 2020 ist ein Workshop für Mimen, Tänzer und Schauspieler, der im März im Theaterhaus Rudi in Dresden-Pieschen stattfinden wird. Zur Finanzierung von Festival und Workshop hat der Verein nun eine erste Förderzusage der Stiftung Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dresden über 3500 Euro bekommen. Interessierte können den Mimenstudio Dresden e.V. auch über Spenden oder eine Vereinsmitgliedschaft unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mimedresden.de