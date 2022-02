Sachsen- Der baldige Frühling hat schon mal die ersten Sonnenstrahlen auf die Bastei in der Sächsischen Schweiz geschickt. Beste Stimmung also bei den Touristen und auch bei Hotelchefin Petra Morgenstern. Seit zwei Wochen darf sie ihre Zimmer wieder an Gäste vermieten. Außerdem hatte sich hoher Besuch angesagt.