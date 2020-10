Neustart Kultur für das Japanische Palais in Dresden

Dass der Palais Sommer für die Dresdnerinnen und Dresdner eine Veranstaltung von großer Bedeutung ist, hat sich auch unter den besonderen Umständen in diesem Jahr wieder einmal bestätigt. Seit über zehn Jahren zieht das beliebte Dresdner Festival für Kunst, Kultur und Bildung in den Sommermonaten Juli und August immer mehr Menschen in den Park hinter das Japanische Palais und bietet ihnen dort ein umfangreiches Programm, das Malerei, Konzerte, Lesungen, Yoga und vieles mehr umfasst. Dem Palais Sommer ist es gelungen, diesen

wunderbaren Ort im Herzen Dresdens auf besondere Art und Weise zu beleben. Und das mit Erfolg: Über 90.000 Menschen besuchten das Festival allein in diesem Jahr.

Im Laufe der letzten Jahre gab es viele verschiedene Konzepte zur Nutzung des Japanischen Palais. Nach Auffassung zahlreicher Bürgerinnen und Bürger hat das Haus mehr Potenzial, welches unbedingt genutzt werden sollte. Die Organisatoren des Palais Sommer haben bereits seit langem die Vision, das Festival zu erweitern und das Japanische Palais selbst als Veranstaltungsort während und auch außerhalb des Veranstaltungszeitraums im Sommer zu nutzen. Das historische Gebäude und der Park sollen zu einem lebendigen Ort werden, der allen offensteht, mit Kunst, Kultur und Bildung Menschen berührt und zum Impulsgeber für die Entwicklung der Gesellschaft wird. Ein entsprechendes Konzept dazu liegt bereits seit 2011 vor.

Jetzt sollen die Pläne konkretisiert werden. Aktuell wird ein Teil des Hauses durch die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen, das Museum für Völkerkunde und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden genutzt. Im Rahmen eines Pressetermins stellte das Palais Sommer Team das eigens erdachte Konzept für die künftige Nutzung von Haus und Park vor. Dieser Ansatz soll in erster Linie ein Impuls sein. Oberstes Ziel des Palais Sommer ist es, einen runden Tisch zu bilden und mit allen beteiligten Akteuren ein gemeinsames und ganzheitliches Konzept für den Park und das Haus zu entwickeln. Der Palais Sommer will kooperieren nicht konkurrieren.