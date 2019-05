Neuzugänge im Dresdner Zoo

Dresden - Der Zoo lädt am Samstag ab 10 Uhr alle Familien zu einem spannenden und aufregenden Kinderfest ein. Auf der Wiese am Streichelgehege hat Mr. Lou Staun-Experimente im Gepäck. Schillernde Seifenblasen - ganz viele kleine und riesengroße - zaubern den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. Es gibt ein Kinderkarussell und beim Kinderschminken können sich die kleinen Gäste in Tiger, Papagei oder Pinguin verwandeln lassen.