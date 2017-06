Neuzugang beim CFC

Chemnitz – Der Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat für die neue Saison einen weiteren Spieler verpflichtet.

© Chemnitzer FC

Wie der Verein am Montag mitteilte, trägt ab sofort der Mittelfeldspieler Florian Trinks das Trikot der Himmelblauen. Der 25-Jährige, der aus der ersten ungarischen Liga nach Chemnitz wechselt, erhielt einen Zweijahresvertrag.

In der Vorbereitung zeigt sich die neuformierte Mannschaft schon gut in Form. Am Wochenende gewann der CFC ein Testspiel gegen den Tschechischen Erstligisten „Banik Sokolov“ mit 2:0.