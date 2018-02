„New Creations“ zeigt neue Welt

Unit in Reaction schafft neue Realitäten. Vermeintlich Vertrautes wird durch Unerwartetes gebrochen. Die Tänzerinnen und Tänzer passen sich dieser ungewohnten Umgebung an und agieren von Situation zu Situation neu. Sie beseelen dadurch die Choreografie und Dramaturgie und den Umgang mit Objekten. Godani konzipiert Umgebungen und Landschaften, denen Verborgenes innewohnt. Er gibt dem Publikum Raum, unerforschtes Terrain zu erkunden, in dem sich die Choreografie durch verschiedene Ebenen bewegt. Nichts verschwindet vollständig in diesem unerforschten Bereich – was bisher geschah, führt das Kommende fort.