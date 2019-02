Nichts mehr mit Vorfrühling – Winter feiert Comeback!

Gemütlich in der Sonne sitzen, ein Eis essen und das im Februar - Was die Menschen im Freistaat in den letzten Tagen ausgiebig genießen durften, war erst mal nur von kurzer Dauer. In den kommenden Tagen meldet sich nämlich noch einmal der Winter zurück, wie Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst weiß.

Vom Schneefall bleiben wir wahrscheinlich verschont, allerdings bringen dicke Wolken auch mitunter zahlreiche Regenschauer.