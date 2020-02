Niederlage in Essen für HC Elbflorenz

Dresden - Die Handballer von Zweitligist HC Elbflorenz mussten sich am Freitag dem TUSEM Essen mit 29:25 geschlagen geben. Die knapp 1900 Zuschauer sahen ein spannendes Spiel. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehten die Elbestädter auf. Zwischenzeitlich führte der HCE mit 16:13, aber das favorisierte Team aus Essen kam zurück und drehte das Spiel. Damit steht das Team von Rico Göde auf Platz 15. Am Freitag wartet die nächste Aufgabe auf die Mannschaft. Die DJK Rimpar Wölfe sind zu Gast in der Ballsportarena.