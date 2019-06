Nikolaikirche erhält neue Glocken

Am kommenden Wochenende werden die die neuen Glocken der Nikolaikirche feierlich geweiht. Bei einem Gottesdienst am Samstag wird dazu der frühere Bundespräsident Joachim Gauck erwartet.

Am Sonntag soll dann die mit sechs Tonnen schwerste Glocke in den Südturm der Kirche gehoben werden. Die fünf weiteren Glocken finden ihren Platz am Montag im Nordturm.