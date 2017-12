Nikolaus-Sonderverlosung bei der sächsischen LOTTO GmbH

Sachsen – …machen Sie es doch so wie unsere heutigen Gewinner und nutzen Sie die Nikolaus-Spiel-Woche der Sächsischen Lotto GmbH und spielen Sie mal wieder Lotto 6aus49.

Die Sächsischen Lotto GmbH sorgt in der Nikolauswoche für zusätzliche Gewinnchancen! Mit der der Sonderauslosung von Lotto 6aus49 zum Nikolaus werden bundesweit 400 x 10.000 Euro* verlost.

Mitmachen ist ganz einfach: Sie füllen wie gewohnt Ihren Lotto 6aus49-Spielauftrag aus und nehmen so automatisch an der Sonderverllosung zum Nikolaus am Mittwoch, dem 6. Dezember 2017 und am Samstag, dem 10. Dezember 2017 teil. Mit etwas Glück können Sie am Mittwoch auch den Lotto-Jackpot in Höhe von 5 Millionen Euro** knacken.

Alle Informationen zu Lotto 4aus49 und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.sachsenlotto.de

—

Alle Angaben ohne Gewähr.

*Die bundesweite Gewinnchance auf den Sonderauslosungs-Höchstgewinn beträgt geschätzt 1:30.500.

**Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1 im Lotto 6aus49 beträgt rund 1:140 Millionen.

Unabhängig von der Gewinnausschüttung besteht bei jeder Spielteilnahme das Risiko des vollständigen Verlustes des Spieleinsatzes. Spielen mit Verantwortung. Spielteilnahme gesetzlich erst ab 18 Jahren erlaubt! Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter Beratungstelefon BZgA: 0800 1372700 und unter www.bzga.de und www.spielen-mit-verantwortung.de.

Foto: sachsenlotto.de