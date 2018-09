Niners präsentieren starke Frühform

Chemnitz- Die Basketballer der NINERS haben auch im fünften und sechsten Testspiel der Saisonvorbereitung ihre starke Frühform unter Beweis gestellt.

Beim „Alles Paletti Cup“ in Rostock setzte sich das Team von Rodrigo Pastore am Samstag gegen den polnischen Vertreter aus Stargard mit 105:76 durch. Am Sonntag folgte im Finale dann der 91:69 – Sieg gegen den Gastgeber und künftigen ProA-Konkurrenten Rostock Seawolves. Am Donnerstag bestreiten die Chemnitzer Korbjäger dann den nächsten Test in Crailsheim.

Autor: Ulrike Hausmann