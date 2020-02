Niners bereiten sich auf Seawolves vor

Chemnitz- Nachdem Ende des letzten Jahres die Niners auswärts gegen die Rostock Seawolves gespielt haben, sind sie am Samstag nun bei uns in der Messe zu Gast.

Die Orange Army möchte ihre Siegesserie in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA fortsetzen und zum unglaublich 21. Mal in Folge als Gewinner vom Parkett gehen. Die Jungs aus Mecklenburg-Vorpommern sind allerdings kein leichter Gegner, im Gegenteil, sie haben sich in den vergangenen Wochen intensiv auf dieses Match vorbereitet. Niners-Coach Rodrigo Pastore freut sich jetzt schon auf ein herausforderndes und spannendes Kräftemessen. Genauso die treuen Niners-Fans, denn schon jetzt sind für das bevorstehende Heimspiel über 3.000 Tickets weg.

Bisher spielten die Rostocker erst ein einziges Mal in Chemnitz. Zum X-Mas-Game 2018 siegten sie damals gegen die Orange Army. Dabei war Terrell Harris einer der wichtigsten Leistungsträger. Die Seawolves starteten nach ihrer Playoffteilnahme im vergangenen Jahr sehr ambitioniert in die neue Saison, gerieten zwischenzeitlich allerdings fast in Abstiegsnöte. Das Management reagierte und trennte sich von den beiden US-Boys Chase Adams und Malik Pope, sowie von ihrem Headcoach. Im Gegenzug holten sie sich unter anderem Tony Hicks zurück. Für den Trainerposten verpflichteten sie den erfolgreichen deutschen Trainer Dirk Bauermann, der mit Leverkusen sowie Bamberg insgesamt neun Meistertitel gewann und zusätzlich Deutschland 2005 zu EM-Silber führte. Außerdem nahmen sie den US-Shooting-Guard Zach Lofton unter Vertrag, der einen Kurzeinsatz in der NBA für die Detroit Pistons vorweisen kann. Sie haben starke Schützen, erfahrene Akteure und können unter dem Korb sehr gefährlich werden.

Die Niners Chemnitz lassen sich davon aber nicht abschrecken. Im Gegenteil, besonders konzentriert bereiten sie sich auf das Spiel vor. Am Samstag um 19 Uhr treffen sich beide Mannschaften auf dem Parkett und wir drücken kräftig die Daumen damit es zum 21. Sieg in Folge für das Team von Pastore kommt.