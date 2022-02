Niners Chemnitz siegen gegen Ludwigsburger

Chemnitz- Am Samstag zeigten die Chemnitzer wohl ihre beste Saisonleistung. Mit 76:56 gewann die Orange Army deutlich gegen ihren direkten Verfolger aus Ludwigsburg. Bevor das spannende Spiel jedoch startete, erinnerte Hallensprecher Daniel Pfaff mit bewegenden Worten an Noah Berge.

Der ehemalige Teamkamerad Noah Yannik Berge schied erst wenige Tage zuvor mit gerade erst 23 Jahren aus dem Leben. Mit ihrem nunmehr 14. Sieg im 20. Bundesligaspiel dieser Saison festigen die NINERS den vierten Tabellenplatz und können frohen Mutes in die nächsten Spitzenspiele gehen. Am Dienstag empfängt man zunächst Spitzenreiter Bayern München und Samstag geht es im heiß ersehnten Pokalhalbfinale gegen ALBA Berlin. Ob Centerhüne Darion Atkins, der gegen Ludwigsburg aufgrund eines positiven Coronatests pausieren musste, dann schon wieder mitwirken kann, zeigt sich in den kommenden Tagen.