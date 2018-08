NINERS dreifach im Einsatz

Chemnitz- Am Samstag absolvieren die NINERS Chemnitz ein öffentliches Testspiel in der Richard Hartmann Halle.

Um 17 Uhr empfangen die Basketballer den ProB-Ligist LOK Bernau. Die Karten sind im Vorverkauf sowie an den Abendkassen günstig zu erwerben. Für das Spiel gilt in der gesamten Halle freie Platzwahl.

Nach dem Abschluss des Tests wird sich das Team von Rodrigo Pastore außerdem auf dem Chemnitzer Stadtfest präsentieren. Am Samstagabend und Sonntag Mittag findet jeweils eine offizielle Vorstellung der neuen Mannschaft statt.

Samstag, 25.08.2018, 17:00 Uhr, Richard-Hartmann-Halle: NINERS Chemnitz vs. LOK BERNAU (öffentlich)

Samstag, 25.08.2018, 20:00 Uhr, Stadtfest Hauptmarktbühne: Teampräsentation

Sonntag, 26.08.2018, 12:00 Uhr, Stadtfest Sportbundbühne: Teampräsentation

Quelle: NINERS Chemnitz

Autor: Christoph Antal