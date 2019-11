NINERS erneut auswärts gefordert

Chemnitz- Die Basketballer der NINERS Chemnitz treffen am Sonntag auf das Team Ehingen Urspring.

Die Baden-Württemberger liegen aktuell auf dem 14. Tabellenplatz der 2. Basketball Bundesliga, während die Chemnitzer seit dem vergangenen Wochenende von der Tabellenspitze grüßen. Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Bremerhaven will das Team von Headcoach Rodrigo Pastore die Leistungskuve nicht abfallen lassen und erneut hochkonzentriert in das Spiel gehen. Nach aktuellem Stand sind bei den NINERS alle Spieler fit für die Partie. Beginn ist am Sonntag um 17 Uhr.