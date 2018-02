Chemnitz – In der 2. Basketball-Bundesliga haben die NINERS Chemnitz am Samstag auswärts bei den Karlsuhe Lions mit 89:81 gewonnen.

© Chemnitz Fernsehen

Der Sieg der Basketballer war im Kampf um die Playoff-Plätze enorm wichtig. Die NINERS belegen mit 20 Punkten den 11. Platz in der Pro A. Am Samstag, dem 17. Februar, empfangen die NINERS in der Richard-Hartmann-Halle die MLP Academics Heidelberg.