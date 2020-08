Chemnitz - Der große Saisonstart in der ersten Basketball-Bundesliga rückt immer näher. Für die Niners Chemnitz ist es eine einzigartige Premiere. Denn das Team hat in der vergangenen Saison sein lange gehegtes Ziel erreicht und ist in die erste Liga aufgestiegen. Wie sich nun der Saisonstart unter den veränderten Corona-Bedingungen gestalten wird, ist noch unklar. Trotzdem laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nico Adam hat nachgefragt.