NINERS peilen Heimsieg an

Chemnitz – Die Chemnitzer Basketballer wollen im Heimspiel am Samstag wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Nach drei Spielen ohne Sieg müssen gegen den Tabellenletzten der 2. Liga aus Baunach unbedingt zwei Punkte her, will man den Anschluss an die Playoff-Plätze halten.

Die Young Pikes sind jedoch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn das Gästeteam ist mit zahlreichen jungen Talenten gespickt, die eine Bundesliga-Karriere anstreben.

Bei den NINERS will man mit besserer Verteidigung und höherer Konzentration im Angriff wieder zu alter Schlagkraft zurückfinden.

Anpfiff zum Spiel ist 19 Uhr in der Richard-Hartmann-Halle.