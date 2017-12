Niners unterliegen im Auswärtsspiel

Chemnitz – Die Basketballer des BV Chemnitz 99 haben am Donnerstagabend erneut eine Niederlage kassiert.

© Sachsen Fernsehen

Nach dem verlorenen Weihnachtsspiel unterlagen die Chemnitzer Korbjäger beim Tabellenletzten Baunach mit 89 : 91. Bis zur letzten Spielminute war es allerdings ein Kopf an Kopf rennen. Den Baunach Young Pikes gelang es in der Verlängerung einen Vorsprung herauszuspielen.

Am 6. Januar steht für die Niners bereits das nächste Heimspiel in der Hartmannhalle an. Dann geht es gegen den Tabellenvorletzten Ehingen Ursprung.