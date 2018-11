NINERS wollen den zehnten Streich

Chemnitz- Die NINERS Chemnitz empfangen am Samstag in der Richard_Hartmann-Halle die Baunach Young Pikes.

Die Bayern belegen aktuell den 13. Tabellenrang in der 2. Basketball Bundesliga. Ganz anders als die Chemnitzer – das Team von Rodrigo Pastore grüßt aktuell ungeschlagen von der Tabellenspitze. In der ProA feierten die NINERS zuletzt neun Siege in Folge und haben damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.

Am Samstag soll nun der zehnte Streich folgen. Start der Partie ist dann um 19:00 Uhr in der Hartmann-Hölle.