Geben ist seliger denn nehmen, besagt ein Sprichwort. Trotzdem freut sich auch unser Weihnachtsengel über ein kleines Geschenk.

Im Deli bei REWE in Chemnitz am Düsseldorfer Platz 1 können Sie sich täglich ab 7 Uhr ein kleines Geschenk in Form von leckeren frisch belegten Brötchen und köstlichen Kaffeespezialitäten machen. Und für den großen Hunger gibt es viele verschiedene warme Speisen. Wir wünschen Guten Appetit!

Noch 2 Tage bis Weihnachten…