Wie wäre es denn mit etwas Selbstgehäkeltem oder -gestricktem? Bei unserem Weihnachtsengel klappt das leider nicht so gut…

Doch da können wir vielleicht helfen: denn dies und natürlich noch vieles mehr gibt´s in Ihrem REWE Center im ACC.

Im REWE Center im ACC finden Sie alles für Ihr Festtagsmenü an der Frischetheke. Denken Sie auch rechtzeitig an Ihre Weihnachtsbestellung. Egal ob Fleisch, Fisch oder Geflügel – diese wird ab jetzt in Empfang genommen.

Noch 20 Tage bis Weihnachten…