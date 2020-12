Unser Weihnachtsengel wünscht sich so sehr weiße Weihnachten! Aber ob das wie bei Frau Holle funktioniert?!? Probieren wir es aus.

Für Ihr Festtagsmenü brauchen Sie sich nichts wünschen. Im REWE Center im ACC finden Sie alles für Ihr perfektes Weihnachtsessen an der Frischetheke. Denken Sie auch rechtzeitig an Ihre Weihnachtsbestellung. Egal ob Fleisch, Fisch oder Geflügel – diese wird ab jetzt in Empfang genommen.

Dies und natürlich noch vieles mehr gibt´s in Ihrem REWE Center im ACC.

Noch 4 Tage bis Weihnachten…