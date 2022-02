Noch bis 9. März auf den Sächsischen Gründerpreis bewerben

Prämiert werden die besten innovativen Geschäftsideen und Gründungskonzepte mit einem Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro. Bewerben können sich Einzelpersonen, Gründerteams und junge Unternehmen mit bestehendem oder zukünftigem Sitz in Sachsen, auch in der Vorgründungsphase. Der branchenübergreifende Wettbewerb soll dabei unterstützen, Ideen weiterzuentwickeln und bekannter zu werden. Laut Wirtschaftsminister Martin Dulig mache der Wettbewerb das Innovationspotenzial des Freistaates sichtbar. "Eine lebendige Gründerszene trägt zur Lösung von Zukunftsthemen wie E-Mobilität und Wasserstoff, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und vielen anderen technologischen und gesellschaftlichen Fragen bei.", so Dulig.

Bis zum 9. März 2022 können Konzepte hier eingereicht werden: www.futureSAX.de/gruenderpreis