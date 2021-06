Noch freie Plätze für Erzieher-Umschulung

Chemnitz- In Chemnitz finden in diesem Jahr wieder Umschulungen zur Erzieherin oder zum Erzieher statt. Für Arbeitslose, die daran Interesse haben, sind auch noch Plätze frei.

Nähere Informationen zum Bewerbungsverfahren können über die Agentur für Arbeit oder beim Jobcenter in Erfahrung gebracht werden. Hintergrund ist der Erziehermangel in den Chemnitzer Kinderbetreuungseinrichtungen. In Blick auf die steigende Geburtenrate und die Anzahl der Mitarbeitenden, welche in den nächsten Jahren in Rente gehen, muss diesem Problem Abhilfe geschaffen werden. Die Umschulung arbeitsloser Menschen sowie Frauen und Männern, die nach Familienzeiten wieder einsteigen möchten, soll dabei zur Lösung des Problems beitragen.