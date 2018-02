Noch mehr Wissensdurst stillen im Verkehrsmuseum

Weitere Appetithappen finden sich besonders in der Geschichte der Landeshauptstadt selbst. Hier wurden von 1958 bis 1961 Passagierflugzeuge des Typs "152" hergestellt. Aber auch die Elbe birgte in der Vergangenheit so manches Geheimnis. Für die Schifffahrt wurde nämlich ein Stahlseil von Hamburg bis nach Prag verlegt, welches den Schiffen bei der Fahrt stromaufwärts als Zugkette diente. Knapp 20 Gäste folgten der Einladung zur ersten Mittagspausenführung am Montag. Eine Voranmeldung für die Folgeveranstaltungen ist nicht nötig und alle anwesenden Besucher dürfen, nach ihren persönlichen Interessen, die Schwerpunkte bestimmen.