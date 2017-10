Nordböhmische Philharmonie Teplice spielt in Dresden – Freikarten

Dresden – am Mittwoch, dem 22.11. ist die Nordböhmische Philharmonie Teplice zu Gast in Dresden. Im Rahmen der Tschechisch-Deutschen Kulturtage spielt das Ensemble ab 17:00 Uhr im Konzertsaal der Hochschule für Musik Dresden.

Traditionsgemäß bieten die Tschechisch-Deutschen Kulturtage jungen tschechischen oder slowakischen Musikern, die von der Brücke/Most-Stiftung und dem DAAD während ihres Studium in Dresden gefördert werden, die Möglichkeit zu einem Soloauftritt mit professionellem Orchester. Seit Jahren kooperiert die Hochschule für

Musik Dresden zu diesem Zwecke mit der Nordböhmischen Philharmonie Teplice. Unter der Leitung von Prof. Ekkehard Klemm und Studierenden der

Dirigierklassen präsentieren sich bei dem grenzüberschreitenden Kooperationsprojekt Josef Vlček (Violine), Judita Škodová (Violoncello) und Peter Naryshkin (Klavier) als Solisten in Beethovens Tripelkonzert C-Dur op. 56 und die Flötistin Kristýna Landová in Jan Nováks Komposition „Choreae vernales“. Außerdem erklingt die

sinfonische Dichtung „Das goldene Spinnrad“ op. 109 von Antonín Dvořák.

Für das Konzert am 22.11. verlost Dresden Fernsehen 10×2 Freikarten.

Einsendeschluss ist Sonntag, der 22. Oktober.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit. Die Gewinner werden per E-Mail informiert.