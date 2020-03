Not macht erfinderisch: Firma betreut Kinder selbst

Die Schulen- und Kitaschließungen stellen das Leben vieler Familien auf den Kopf. Aber man muss nicht immer gleich ins Homeoffice gehen. Not macht erfinderisch, so auch bei den Mitarbeitern der Paul Schmidt GmbH aus Radefeld. Der Großhandel für Verbrauchsartikel ließ sich nach der Mitteilung der Schließung eine Alternative einfallen. So wurde das ehemalige Besprechungszimmer kurzerhand zum Kinderzimmer umfunktioniert.