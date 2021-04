Notfallmediziner immer im Dienst

In Deutschland gibt es insgesamt 34 verschiedene Fachgebiete in der Medizin. Doch neben den Fachmedizinern, gibt es noch die Arzthelfer, die Krankenschwester und die Notfallmediziner. Nicht ohne Grund verliebt sich so manche Notfallpatientin in Ihren Retter, obwohl er so gar nicht ihr Typ ist. So etwas verdeutlicht den Dank und die große Sympathie, die wir diesem Beruf entgegenbringen, denn ohne sie, würde wahrscheinlich ein großer Teil des Gesundheitssystems zusammenbrechen. Die Notfallmediziner beispielsweise arbeiten in den Notaufnahmen von Krankenhäusern, fahren in Krankentransportern mit und sitzen in den Rettungsheli‘s. Doch was genau macht eigentlich ein Notfallmediziner?