Novavax bringt keine Wende bei Impfskeptikern

Sachsen- Obwohl der neue Impfstoff des Herstellers Novavax auf dem Markt ist, steigen die Impfquoten nicht deutlich. Aus Sicht des Chefs der Sächsischen Impfkommission ist das keine Überraschung. Die verhaltene Nachfrage nach dem Novavax-Impfstoff zeigt aus Sicht des Chemnitzer Infektiologen Thomas Grünewald, dass sich viele Menschen generell nicht impfen lassen wollten. Man müsse realisieren, dass viele eine Corona-Schutzimpfung ablehnten, egal mit welchem Impfstoff. Laut Angaben des Robert Koch-Institus haben sich seit dem vergangenen Montag in Sachsen etwa 2000 Menschen mit dem Wirkstoff des US-Herstellers Novavax impfen lassen. Das Gesundheitsministerium hatte zunächst große Hoffnungen auf das Vakzin gesetzt und 70.000 Impfdosen bestellt. Diese waren zunächst für das Personal im Gesundheitsbereich reserviert. Wegen der verhaltenen Nachfrage wurde der Impfstoff schnell für alle freigegeben. Die Omikron-Variante weise schon auf eine gewisse Entwicklung in Richtung einer epidemischen Lage hin – das Virus verbreite sich immer stärker, aber löse nicht mehr so schwere Krankheitsverläufe aus. Daher sei abzusehen, dass Corona ein saisonales Problem ähnlich wie die Grippe werde. Aber es wird ein Problem bleiben und das ist das Entscheidende, so Grünewald. (dpa)