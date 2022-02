Novavax Impfungen in Sachsen beginnen

Seit heute steht der Impfstoff laut Bundesgesundheitsministerium zur Abholung bereit. Sachsen bekommt in einer ersten Lieferung 69.000 Impfdosen. Mit dem Präparat werden zunächst Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Pflegebereich geimpft. In Dresden wird Novavax ausschließlich im Impfzentrum in der Messe Dresden verimpft. In Leipzig gibt’s den Novavax-Pieks in der Alten Messe und in Chemnitz in der Impfstelle Wilhelm-Rabe-Straße. Im Vogtlandkreis wird der Impfstoff in Eich gespritzt. Die Impftage in der kommenden Woche gehen erst mal bis zum 5. März.