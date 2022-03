Nur noch mit drei Impfungen vollständig geimpft

Das sieht eine Anpassung der Coronavirus-Einreiseverordnung vor, die ab 1. Oktober dieses Jahres in Kraft treten soll. Wer ab Oktober in Deutschland einreisen will, muss demnach eine Booster-Impfung vorweisen, also dreifach geimpft sein. Zudem müsse der Impfstoff von der EU zugelassen sein. Es soll aber Ausnahmen geben. Infektionen mit Covid-19 seien mit den Impfungen gleichgestellt. Drei nachgewiesene Antigen-Kontakte seien nötig, um als vollständig geimpft zu gelten. Wer eine durch einen PCR-Test bestätigte Infektion hatte und zusätzlich zwei Impfungen nachweisen kann, hat also auch eine Grundimmunisierung. Bisher galten zweifach geimpfte Personen als vollständig geimpft oder Genesene.