Nutri-Score soll Verbrauchern bei der Ernährung helfen

Verbraucher haben es oft schwer im Supermarkt, wenn sie versuchen zu erkennen, was sich in den Produkten befinden. Lediglich eine Nährwerttabelle auf der Rückseite klärt über die Mengen der Inhaltsstoffe auf. „Auch wenn man durch die Nährwerttabelle erfährt, welche Menge Fett, Zucker und Salz in einem Produkt steckt, kann man als Laie nur schwer einschätzen, ob dies viel oder wenig ist“, sagt Sophie Philipp, Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale in Dresden.