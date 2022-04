Nutzfahrzeuge mit Abbiegeassistenten

Die Nachrüstung von Nutzfahrzeugen mit Abbiegeassistenten ist in den städtischen Fuhrparks in Sachsen in vollem Gange. Viele der Fahrzeuge sind schon mit Assistenten ausgestattet worden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in großen Städten ergab. Wie schnell die Nachrüstung voran geht, hängt dabei oft von den verfügbaren finanziellen Mitteln ab. So sind etwa in Leipzig noch neun Nutzfahrzeuge ohne Assistent, weil die zusätzlichen Mittel weder über einen Fördermittelantrag noch aus dem eigenem Budget bereitgestellt werden konnten.

Mit den Assistenten sollen die Fahrer von Lastwagen oder Bussen beim Abbiegen nach rechts vor herannahenden Radfahrern und Fußgängern gewarnt werden. Laut einer Verordnung der Europäischen Union sind Abbiegeassistenten ab Juli 2022 für neue Fahrzeugtypen und ab Juli 2024 für neue Fahrzeuge verpflichtend vorgeschrieben.

Laut Siegfried Brockmann, Leiter Unfallforschung der Versicherer in Berlin, können mit einem Assistenten nahezu alle Zusammenstöße mit Radfahrern vermieden werden, wenn Nutzfahrzeuge an Kreuzungen rechts abbiegen und der Fahrer auf das Warnsignal des Assistenten optimal reagiert. Fußgänger würden von den Systemen jedoch meist weniger gut erkannt.

Quelle: dpa