OB Dirk Hilbert zum Ausgang der Stadtratssitzung

Deshalb ist jetzt mein klares Ziel, hier schnell wieder mit den fünf haushaltstragenden Fraktionen an einen Tisch zu kommen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.“ (OB Dirk Hilbert)

Am 11. September 2022 enden regulär die Amtszeiten für den Beigeordneten für Finanzen, Personal und Recht, Dr. Peter Lames, für den Beigeordneten für Ordnung und Sicherheit, Detlef Sittel, und für die Beigeordnete für Umwelt und Kommunalwirtschaft, Eva Jähnigen; am 30. September 2022 für die Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen, Dr. Kristin Klaudia Kaufmann, und am 31. Oktober 2022 für die Beigeordnete für Kultur und Tourismus, Annekatrin Klepsch.

Wie geht es jetzt weiter?

Gemäß § 55 Abs. 1 SächsGemO müssen Städte mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mindestens einen Beigeordneten haben. Dies ist in Dresden der Fall, die Beigeordneten für Bildung und Jugend sowie für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften sind noch mehrere Jahre im Amt. Dennoch sind auch die in der Hauptsatzung der Stadt verankerten Beigeordneten schnellstens – eigentlich einen Monat vor Ablauf der Amtszeit der Vorgänger – zu wählen. Dies hat der Stadtrat durch seinen Vertagungsbeschluss auf Antrag der Fraktion DIE LINKE. verhindert. Nunmehr muss eine Einigung zwischen den Fraktionen und dem Oberbürgermeister erzielt werden, um das "Patt" innerhalb des Stadtrates aufzulösen. Sobald eine Lösung als erfolgversprechend erscheint, ist der Stadtrat erneut zur Wahl der Beigeordneten zu laden. Die nächste reguläre Stadtratssitzung nach den Sommerferien findet am 15. September 2022 statt. (Landeshauptstadt Dresden)