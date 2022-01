Noch bis März soll der Martin-Luther-Ring in Leipzig Radwege bekommen. So hat es Oberbürgermeister Burkhard Jung im Talk „Leipziger Gespräch“ angekündigt. Markiert werden würden die neuen Radwege zwischen Neuem Rathaus und der Runden Ecke in beide Richtungen. Demzufolge stünde Autofahrern dann nur noch eine freie Spur zur Verfügung. Auf diesem Abschnitt seien laut ADAC täglich rund 30.000 Auto unterwegs.