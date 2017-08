OB Jung – „Wir als Stadt haben ein Problem mit der Sicherheit“

Leipzig gilt nach wie vor als Boomtown - Der Oberbürgermeister der Stadt zeigt sich stolz, das höchste Amt der Kommune zu bekleiden und attestiert der Stadt eine Hochphase. Besonders die wirtschaftliche Entwicklung rechtfertigt derzeit diese Ansicht. Jung sieht in der dünnen Personaldecke der Stadt weiterhin ein Problem.

Es sei allerdings nicht die Aufgabe eines Bürgermeisters die Polizei aufzustocken, sondern liegt in der Kompetenz der sächsischen Landesregierung. Jung erneuerte damit seinen Appell, weiter in die Sicherheit der Stadt zu investieren. Was OB Jung zum wachsenden Wohnungsmarkt, linksradikalen Strömungen und der Insolvenz des HCL sagt, sehen Sie hier im kompletten Interview.