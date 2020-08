OB-Kandidaten auf dem Prüfstand – Das bewegt die Chemnitzer

Chemnitz- Am 20. September wählt Chemnitz ein neues Stadtoberhaupt. Neun Kandidatinnen und Kandidaten sind im Rennen um den Chefposten im Rathaus. Franziska Wöllner hat sich heute umgehört, was den Chemnitzern unter den Nägeln brennt und welche Fragen sie an die OB-Kandidaten haben.

© Sachsen Fernsehen

Bei der Straßenumfrage wurden bereits Themen wie Verkehr, Kultur und Familienfreundlichkeit von einigen Chemnitzern angesprochen. Wenn auch Sie Fragen an die Oberbürgermeister-Kandidaten haben, können Sie nun aktiv werden. In unserem Formular können Sie ihr Anliegen an die Kandidaten richten und wir haken nach.