Chemnitz- Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze geht auf Sommertour durch die Stadt. Er will sich dabei in verschiedenen Berufen ausprobieren und mit den Chemnitzern ins Gespräch kommen.

So wird der Rathauschef als Küchenhilfe in einem Restaurant und als Kassierer auf dem Weindorf unterstützen. Auch in einer Kleingartensparte und auf dem Wertstoffhof will Schulze mit anpacken. Weitere Stationen werden ein Freibad und die Polizei sein.