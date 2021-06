Oberbürgermeisterwahl muss in die zweite Runde gehen

Deutlich positiver gestimmt war die vorläufig Zweitplatzierte Silvia Queck-Hähnel. Schlusslicht mit nicht einmal vier Prozent war Andreas Ernstberger. Trotz der wenigen Stimmen schließe er einen erneuten Antritt nicht aus. Bereits im Laufe des Tages zeichnete sich eine erhöhte Wahlbeteiligung bei den Plauenern ab. Von insgesamt 51.961 berechtigten Wählern haben 25.137, also fast 49 Prozent, ein Kreuz auf dem Stimmzettel vorgenommen. Nun heißt es erneut Bangen für die Kandidaten. Innerhalb der nächsten Tage wird sich herauskristallisieren, welche Kandidaten erneut zur zweiten Wahlrunde antreten werden. Die Kandidaten, die sich für einen erneuten Antritt entscheiden, müssen in den nächsten Wochen noch einmal sämtliche Wähler mobilisieren. Denn bereits am 4. Juli heißt es zur zweiten Wahlrunde: Plauen hat gewählt.