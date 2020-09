Chemnitz – Am Sonntag ist Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage kann sich keiner der Bewerber Hoffnung auf die absolute Mehrheit machen. Ein zweiter Wahlgang am 11. Oktober ist daher wahrscheinlich. Wir haben uns heute umgehört, wie die Stimmung in Chemnitz vor der Wahl ist.