OBM: Diese Kandidaten gehen in den 2. Wahlgang

Gabelmann, Jung und Gemkow weiter im Rennen

Ebenfalls ihre Kandidatur zurückgezogen haben Katharina Subat von der "PARTEI" und FDP-Mann Marcus Viefeld. Am Freitag gab auch die AfD bekannt, ihren Kandidaten zurück zu ziehen. Christoph Neumann respektiere die Entscheidung des Gremiums, heißt es am Freitag. Unterdessen sprach sich auch die AfD nicht für einen Kandidaten aus. Damit sind beim zweiten Wahlgang am 1. März nur noch Amtsinhaber Burkhard Jung für die SPD, CDU-Herausforderer Sebastian Gemkow und die unabhängige Kandidatin Ute Elisabeth Gabelmann im Rennen.