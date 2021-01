OBM Jung lobt Arbeit der L-Gruppe während der Pandemie

"Ich möchte mich ausdrücklich bei den Frauen und Männern bedanken, die auch über die zurückliegenden Feiertage ihren Dienst versehen haben und dafür sorgen, dass niemand in Leipzig frieren muss oder ohne Wasser und Mobilität ist", sagt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Laut Angaben der L-Gruppe waren über die Feiertage alleine bei den Verkehrsbetrieben täglich zwischen 450 und 1000 Mitarbeiter im Einsatz. Bei den Leipziger Stadtwerken seien gut 70 Mitarbeiter über die Feiertage im Einsatz gewesen. In der Leipziger Wasserwerke-Gruppe waren es rund 290 Mitarbeiter, heißt es in einer Mitteilung.