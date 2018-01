OBM-Jung: „Stellen Sie sich einen Tunnel von Berliner Brücke nach Plagwitz vor“

Im exklusiven Leipzig Fernsehen Interview verrät Burkhard Jung, dass er nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen der Sondierungsgespräche in Berlin ist. Er empfiehlt seiner Partei der SPD aber dringend Koalitionsgespräche. "Leipzig braucht endlich wieder feste Ansprechpartner in Berlin", so Jung. Neben Sicherheit und Hass-Kommentare gegen Politiker im Internet, hat Leipzig Fernsehen Moderator und Geschäftsführer Jan Kaufhold, den Oberbürgermeister auch zum Thema Mobilität in Leipzig interviewt. Seine konkreten Vorstellungen für einen neuen Ost-West-Tunnel, von der Berliner Brücke bis nach Plagwitz, hatte er am Donnerstagvormittag bereits mit dem Sächsischen Ministerpräsidenten besprochen.